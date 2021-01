Illinois Outdoor News Calendar – January 8, 2021

Banquets/Fundraisers

Jan. 16, 2021: WTU Illinois Wabash Valley Chapter Banquet, 4 p.m., Stoney Ridge Event Center, Robinson. For more info call Russ Shotwell, 618-421-2484.

Jan. 23, 2021: WTU Trico/Steeleville Scholastic Trap Teams Chapter Banquet, 4 p.m., American Legion, Steeleville. For more info call Wendell Taylor, 618-214-2917.

Jan, 29, 2021: WTU Sangamon Valley Banquet, 5 p.m., Bos Center, Springfield. For more info call Matt Davenport, 217-725-4942.

Jan. 30, 2021: WTU Sauk Valley Chapter Banquet, 4 p.m., Rock Falls American Legion. For more info call Dylan Lamb, 815-564-7572.

Feb. 6, 2021: WTU Shoal Creek Chapter Banquet, 4 p.m., Highland KC Hall. For more info call Greg Zykan, 618-339-8112.

Feb. 6, 2021: WTU Heart of Illinois Chapter Banquet, 4 p.m., Embassy Suites, East Peoria. For more info call Bill David, 309-389-3021.

Feb. 13, 2021: WTU Union County Chapter Banquet, 4 p.m., The Great Boars of Fire Lodge, Cobden. For more info call Wes Burris, 618-697-0168.

Feb. 19, 2021: WTU Mid-Illinois Chapter Banquet, 5 p.m., Farmington Moose Lodge. For more info call Darel Martin, 309-369-8265.

Meetings

Peoria Chapter Izaak Walton League Meets 2nd Tues. 6 p.m., East Peoria. For more info call John Purple, 309-681-4010.

Calumet Region Chapter Izaak Walton League meets 2nd Sat. 11 a.m., Dolton. For more info call Julie Osborne, 708-525-4051.

Elgin Chapter Izaak Walton League meets 1st Tues. 7 p.m., Elgin. For more info call William Jones, 847-742-3205.

Happy Hookers Bass Club meets the 1st Tues. of every month, 7 p.m., Haydens Crossing. For more info call Jim Pattin, 815-513-5687.

Chicago#1 Chapter Izaak Walton League meets annually in July at national convention. For more info call Wendy Reid, 708-895-0850.

Decatur Chapter Izaak Walton League meets 1st Fri. 7:30 p.m., Decatur. For more info call Jackie Wooten, 217-428-6403.

Geneseo Chapter Izaak Walton League meets 2nd Mon. 7:30 p.m., Geneseo. For more info call Victor Bianchetta, 309-944-6522.

Havana Chapter Izaak Walton League meets 3rd Sun. 1:30 p.m., Astoria. For more info call Dawn Butler, 309-241-7768.

Kewanee Chapter Izaak Walton League meets 1st Tues. 7 p.m., Giant Goose Conservation & Education Ctr., Atkinson. For more info call Richard Gibson, 309-853-5245.

Des Plaines Chapter Izaak Walton League meets 3rd Thurs. 7:30 p.m., Des Plaines. For more info call Donald Johanson, 847-358-9023.

Take Pride in America meets 2nd Mon. of every Month, 7 p.m., Crab Orchard Refuge Visitor Center. For more info call Ed Tresnak, 618-997-3344.

Frank Anetsberger Chapter Izaak Walton League meets Northbrook Civic Center, Northbrook. For more info call John Sundquist, 847-564-3266.

Woodford County Chapter Izaak Walton League meets last Tues. 7 p.m., Metamora. For more info call Candace Kleen, 309-696-0208.

Quad County Hunters Chapter of Muskies Inc. Meets March-May and July-Feb. 2nd Thurs. of the month, 7:30 p.m. For more info call Duane Landmeier, 815-286-7170.

Northern Illinois Anglers Assoc. Meets on the 4th Wed. of the month, 7 p.m., B.B.S.C. For more info call Sam Thomas, 815-953-1372.

Arlington Anglers meets the 3rd Tues. of every month, 6:30 p.m., Cabela’s Hoffman Estates. For more info call Tom Curtin, 312-560-9876.

Fox Valley Area Anglers meet every 4th Tues. of the Month, Tap House Grill, St. Charles, 7 p.m. For more info call Joe Waite, 847-867-6234.

Silver Creek QF meets the 1st Tues. of the month, 7 p.m., Alternating Mascoutah Steak House & Fuehnes, Damiansville. For more info call Pat Danies, 618-558-8072.

Walter Sherry Memorial Chapter Izaak Walton League meets last Thurs of the month, 6:30 p.m. Wilmington. For more info call Cindy Campbell, 815-723-5065.