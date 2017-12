More than 14,000 deer harvested during Ohio’s two-day gun deer season

COLUMBUS, Ohio — Ohio’s hunters checked 14,115 white-tailed deer during Ohio’s 2017 two-day deer-gun hunting season, Dec. 16-17, according to the DNR.

During last year’s two-day December deer-gun season, hunters faced less-than-ideal conditions and harvested 9,228 deer.

Hunters still have opportunities to pursue deer this winter. Muzzleloader season is Jan. 6-9, 2018, and archery season remains open through Sunday, Feb. 4, 2018. Find more information about deer hunting in the 2017-2018 Ohio Hunting and Trapping Regulations or at wildohio.gov. Past year’s harvest summaries and weekly updated harvest reports can be found at wildohio.gov/deerharvest.

Following is a list of all white-tailed deer checked by hunters using firearms during the 2017 two-day deer-gun hunting season. The first number following the county’s name shows the harvest numbers for 2017, and the 2016 numbers are in parentheses.

Adams: 203 (138); Allen: 61 (60); Ashland: 342 (138); Ashtabula: 483 (422); Athens: 246 (174); Auglaize: 55 (35); Belmont: 264 (226); Brown: 172 (124); Butler: 66 (29); Carroll: 412 (184); Champaign: 75 (39); Clark: 48 (24); Clermont: 152 (85); Clinton: 58 (36); Columbiana: 367 (194); Coshocton: 512 (210); Crawford: 103 (57); Cuyahoga: 4 (3); Darke: 48 (19); Defiance: 152 (118); Delaware: 78 (52); Erie: 53 (44); Fairfield: 132 (89); Fayette: 22 (17); Franklin: 35 (23); Fulton: 60 (56); Gallia: 169 (139); Geauga: 111 (105); Greene: 51 (35); Guernsey: 307 (302); Hamilton: 55 (29); Hancock: 74 (58); Hardin: 110 (53); Harrison: 336 (193); Henry: 55 (41); Highland: 191 (121); Hocking: 199 (153); Holmes: 343 (118); Huron: 236 (162); Jackson: 191 (149); Jefferson: 197 (168); Knox: 382 (146); Lake: 40 (32); Lawrence: 91 (113); Licking: 340 (195); Logan: 169 (60); Lorain: 200 (169); Lucas: 13 (27); Madison: 52 (18); Mahoning: 194 (131); Marion: 79 (43); Medina: 188 (147); Meigs: 200 (188); Mercer: 47 (32); Miami: 54 (26); Monroe: 207 (156); Montgomery: 35 (16); Morgan: 214 (146); Morrow: 124 (70); Muskingum: 368 (256); Noble: 211 (138); Ottawa: 38 (31); Paulding: 113 (64); Perry: 213 (173); Pickaway: 62 (42); Pike: 114 (104); Portage: 201 (136); Preble: 82 (50); Putnam: 34 (45); Richland: 306 (164); Ross: 177 (146); Sandusky: 82 (66); Scioto: 184 (137); Seneca: 176 (100); Shelby: 75 (44); Stark: 287 (153); Summit: 41 (41); Trumbull: 321 (266); Tuscarawas: 497 (260); Union: 64 (28); Van Wert: 49 (24); Vinton: 201 (125); Warren: 66 (42); Washington: 213 (140); Wayne: 195 (92); Williams: 132 (127); Wood: 55 (37); Wyandot: 101 (60). Total: 14,115 (9,228).