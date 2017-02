Final deer kill tally checks in just above 180,000

by Mike Moore

Columbus — Hunters checked 182,169 white-tailed deer throughout Ohio’s 2016-2017 deer season, according to the Ohio DNR Division of Wildlife. Last year, 188,329 deer were checked during the 2015-2016 season.

The ODNR Division of Wildlife remains committed to properly managing Ohio’s deer populations. The goal of Ohio’s Deer Management Program is to provide a deer population that maximizes recreational opportunities, while minimizing conflicts with landowners and motorists.

Deer hunting regulations over the past two seasons have been designed to allow for moderate herd growth throughout most of the state, according to the Division of Wildlife. Herd growth is achieved by reducing harvest and protecting female deer.

Find more information about deer hunting in the Ohio 2016-2017 Hunting and Trapping Regulations or at wildohio.gov.–



Editor’s Note: A list of all white-tailed deer checked by hunters during the 2016-2017 deer season is shown below. The first number following the county’s name shows the harvest number for the 2016-2017 season, and the 2015-2016 season number is in parentheses.



Adams: 3,272 (4,157); Allen: 1,039 (1,102); Ashland: 2,954 (3,026); Ashtabula: 5,040 (4,844); Athens: 3,646 (3,979); Auglaize: 751 (828); Belmont: 3,236 (3,205); Brown: 2,448 (2,754); Butler: 1,231 (1,382); Carroll: 3,586 (3,557); Champaign: 1,118 (1,242); Clark: 661 (759); Clermont: 2,343 (2,821); Clinton: 719 (789); Columbiana: 3,189 (3,299); Coshocton: 5,929 (5,700); Crawford: 1,113 (1,165); Cuyahoga: 1,124 (814); Darke: 679 (738); Defiance: 1,675 (1,767); Delaware: 1,527 (1,684); Erie: 868 (750); Fairfield: 1,800 (1,955); Fayette: 312 (310); Franklin: 837 (817); Fulton: 826 (802); Gallia: 2,720 (2,914); Geauga: 1,871 (1,886); Greene: 816 (835); Guernsey: 4,565 (4,435); Hamilton: 1,589 (2,007); Hancock: 1,179 (1,185); Hardin: 1,220 (1,270); Harrison: 3,763 (3,787); Henry: 708 (684); Highland: 2,587 (2,919); Hocking: 3,275 (3,727); Holmes: 3,731 (3,717); Huron: 2,279 (2,204); Jackson: 2,870 (3,194); Jefferson: 2,800 (2,663); Knox: 4,495 (4,465); Lake: 961 (908); Lawrence: 1,942 (2,113); Licking: 4,971 (5,364); Logan: 1,919 (2,071); Lorain: 2,511 (2,458); Lucas: 755 (759); Madison: 482 (497); Mahoning: 1,933 (1,835); Marion: 886 (892); Medina: 2,109 (1,872); Meigs: 3,476 (3,592); Mercer: 661 (603); Miami: 774 (833); Monroe: 2,571 (2,598); Montgomery: 591 (684); Morgan: 2,992 (3,096); Morrow: 1,486 (1,437); Muskingum: 5,118 (4,966); Noble: 2,855 (2,970); Ottawa: 450 (424); Paulding: 954 (1,064); Perry: 2,787 (2,867); Pickaway: 724 (803); Pike: 2,083 (2,382); Portage: 2,211 (2,178); Preble: 847 (965); Putnam: 709 (704); Richland: 3,246 (3,189); Ross: 3,029 (3,425); Sandusky: 862 (874); Scioto: 2,479 (3,034); Seneca: 1,842 (1,785); Shelby: 961 (1,050); Stark: 2,778 (2,760); Summit: 1,572 (1,487); Trumbull: 3,699 (3,293); Tuscarawas: 5,039 (4,921); Union: 842 (932); Van Wert: 458 (492); Vinton: 2,668 (3,059); Warren: 1,095 (1,266); Washington: 3,402 (3,526); Wayne: 2,020 (1,971); Williams: 1,687 (1,836); Wood: 857 (841); Wyandot: 1,484 (1,515). Total: 182,169 (188,329).